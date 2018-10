Indonesia | a due settimane dallo tsunami cessano le ricerche dei dispersi Mancano

Terremoto Indonesia : il bilancio sale a 1.649 morti - trovati vivi 31 ragazzi intrappolati in due scuole : A una settimana dal Terremoto e dallo tsunami che hanno portato devastazione sull’isola di Sulawesi in Indonesia, sono stati trovati vivi 31 ragazzi che erano rimasti intrappolati in due scuole. Sono stati salvati dentro due istituti di formazione professionale: 23 nel sotto-distretto Marawola a Sigi, e altri 8 in quello di Tondo, località a sud e a nord di Palu, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia di soccorso ...

Sisma e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 1.234. Due nuove scosse nella notte : La scossa iniziale di magnitudo 7.7 si è verificata venerdì quando stavano per iniziare le preghiere della sera, nel più grande Paese a maggioranza musulmana del mondo, nel giorno della settimana in ...

Indonesia - terremoto e tsunami : quasi 400 morti/ Ultime notizie video - quinto sisma devastante in due mesi : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Terrore in Indonesia - due terremoti e uno tsunami spazzano il paese : blackout - crolli e onde alte 6 metri - “imprecisato numero di morti e dispersi” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Terremoto in Indonesia - due nuove scosse. La più forte 6.9 Richter | : Alle 6 , ora italiana, una prima scossa di magnitudo 6.3, intorno alle 17 quella più pesante. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Epicentro sempre nell'isola di Lombok dove lo scorso 5 ...

“Una notte terribile”. Terremoto a Bali - terrore per i due vip della tv italiana. Erano andati in Indonesia per godersi una vacanza d’amore poi lo choc totale : La scossa di Terremoto di magnitudo 7.0 registrata nella notte sull’isola di Lombok, a est di Bali ha sconvolto la popolazione locale. La scossa è stata fortissima e le vittime, al momento sono circa 19 ma ci sono anche moltissimi feriti. La paura è stata immensa. Anche i due vip italiani, che Erano in villeggiatura a Bali, hanno vissuto quei momenti di terrore. Per fortuna, però, stanno bene. A Bali, durante il terribile Terremoto, ...