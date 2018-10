Incidente in via Scardocchia | auto tampona motorino che finisce la folle corsa in

Torino. Incidente in via Reiss Romoli morto Antonio Matarrese : Tragico Incidente stradale alla periferia di Torino Nord. In via Reiss Romoli un’Audi A7 e un’Alfa Romeo Giulietta si sono

Roma - Incidente in via Cavour : investito da un bus turistico - muore viceprefetto : Il viceprefetto Giorgio De Fracesco, di 54 anni, è morto sul colpo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Degli...

Incidente ad Avellino - prime richieste di condanna per il pullman precipitato dal viadotto : “12 anni al proprietario” : Dodici anni di reclusione per il titolare della Mondo Travel e proprietario del bus, 9 per una dipendente della Motorizzazione Civile e 6 per un suo collega. Arrivano le prime richieste di condanna nel processo per la morte delle 40 persone precipitate a bordo di un pullman il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Nell’udienza di oggi, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, il ...

MotoGp – Incredibile Incidente di Jorge Lorenzo a Buriram - moto distrutta e pilota via in barella [VIDEO] : Jorge Lorenzo, dopo l’incidente ad Aragon, s’imbatte in una nuova caduta: in Thailandia un altro high side per il maiorchino Jorge Lorenzo, dopo esserne uscito a pezzi dall’incidente di Aragon (con l’alluce del piede destro rotto), ha un nuovo incidente in Thailandia. Il maiorchino mentre stava percorrendo il circuito di Buriram ha subito un high side che lo ha disarcionato dalla sua due ruote durante le seconde ...

Incidente ferroviario una donna gravemente ferita - FOTO - : Incidente ferroviario a Mariano Comense: una donna gravemente ferita. Incidente ferroviario Una donna è stata gravemente ferita nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Mariano Comense. Una ...

Isernia - Incidente su Viale dei Pentri : investiti madre e figlio : Isernia. incidente questa sera lungo Viale dei Pentri a Isernia, nei pressi della rotatoria all'altezza del supermercato MD. Una madre con il suo bambino sono stati investiti da un'auto in transito. ...

Decreto Genova - sindaco Bucci : “vogliamo 100% delle richieste”/ Ponte Morandi - al via l’Incidente probatorio : Ponte Morandi, chat WhatsApp cancellate dopo crollo. Ultime notizie, nuovo dirigente del Mit fra gli indagati: il numero sale ora a 21. Proseguono le indagini dopo il collasso(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:50:00 GMT)

Roma : Incidente via Togliatti - morta 27enne investita : Roma – Dopo la vittime di un incendio sviluppatosi nella notte, purtoppo un altra tragedia si è consumata nella Capitale. È deceduta al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, la ragazza cinese di 27 anni che la notte tra sabato e domenica e’ stata investita in via Palmiro Togliatti, in prossimita’ del civico 798. La ragazza era stata travolta, mentre attraversava fuori dalle strisce, da un’auto guidata da un 40enne italiano, ...

Incidente mortale sul viadotto Nino Avola a Modica : Un Modicano di 24 anni e' morto stasera in un Incidente stradale avvenuto sul viadotto Nino Avola. Tre le auto coinvolte e due feriti.

Ponte Morandi - al via Incidente probatorio : incarico a tre periti per analisi monconi e reperti : È prevista, martedì 25 settembre alle 9.30, la prima udienza per l’incidente probatorio nell’ambito delle indagini sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Per evitare contestazioni, ma anche l’accesso ai curiosi, il presidente del Tribunale ha disposto un sevizio d’ordine gestito dai carabinieri e dalla società di vigilanza che si occupa della sicurezza di palazzo di ...

Grande Fratello Vip - Incidente hot in diretta per Silvia Provvedi : La concorrente già entrata nella Caverna del reality è stata ripresa in topless mentre si cambiava i vestiti

Giulia E Silvia Provvedi - Le Donatella/ Video - Incidente hot : quando verranno divise? (Grande Fratello Vip) : Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella: tutti convinti della loro vittoria e partono favoritissime per la vittoria finale. Ce la faranno? (Grande Fratello Vip 2018) (Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:51:00 GMT)

Gf Vip al via : cast - primo Incidente osé e caso Lory Del Santo : Si riaprono le porte rosse della casa del Gf Vip. La terza edizione della versione “famosa” del reality più longevo della tv italiana riparte lunedì 24 sempre. Alla conduzione, l’ormai veterana Ilary Blasi, fiancheggiata da Alfonso Signorini. E prima ancora che i vip varchino la soglia, alcune anticipazioni e retroscena hanno calamitato l’attenzione dei media. vediamo per punti fatti salienti che hanno tenuto banco sui ...

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA / Video : Incidente hot e prime critiche (Grande Fratello Vip 2018) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA: tutti convinti della loro vittoria e partono favoritissime per la vittoria finale. Ce la faranno? (Grande Fratello Vip 2018) (Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:40:00 GMT)