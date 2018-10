In stato di abbandono Huawei P9 Plus | situazione batteria e alternative software

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Si fa fatica a comprendere le ragioni che hanno generato laattuale per quanto riguardaP9, considerando il fatto che si parla di uno smartphone di successo e che ancora oggi può contare su un elevato numero di utenti qui in Italia. Come forse alcuni tra i nostri lettori ricorderanno, l'ultimo bollettino vero e proprio risale al mese di luglio, quando vi ho parlato su queste pagine degli effetti di una patch che in realtà risolveva pochi problemi tra quelli riportati dal pubblico.Da quel momento nessun aggiornamento ufficiale, nessuna nota pubblica per fare chiarezza sui progettia medio termine per uno smartphone che ha comunque compiuto due anni e che alcuni addetti ai lavori cominciano a vedere sul viale del tramonto. Ho provato ad interpellare più volte la divisione italiana dell'azienda per capire cosa sia lecito aspettarsi suP9nei ...