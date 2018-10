In ospedale per un’infezione | i medici scoprono che ha l’ecrodattilia Un caso choc

Maxi selezione per i vigili : malori alla prova di corsa - due all’ospedale : Contestato il limite dei 4 minuti e 25 secondi per correre un chilometro. L’assessore Garassino: «Basta agenti sovrappeso al semaforo»

Il Bosco in Rosa - sabato 13 a Capodimonte per l'ospedale Santobono. : ... perché la salute di tutta la famiglia passa attraverso la salute delle donne, e lo sport, la condivisione e il poter vivere lo spazio verde straordinario del nostro Bosco in città, sono il miglior ...

Cristian Imparato aggiorna i fan dall’ospedale : “Spero di riprendermi la mia vita” : Cristian Imparato rassicura e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: la chiamata in diretta a Pomeriggio 5 Il ricovero di Cristian Imparato ha preoccupato non pochi fan del ragazzo nelle ultime ore. La notizia, giunta anche alle orecchie della redazione di Pomeriggio 5, ha allora spinto Barbara d’Urso a muoversi per contattare il […] L'articolo Cristian Imparato aggiorna i fan dall’ospedale: “Spero di riprendermi ...

Cristian Imparato in ospedale : ‘Spero di riprendermi la mia vita’ : Cristian Imparato di nuovo in ospedale. Il vincitore di Io canto, che già in passato aveva avuto problemi di salute che avevano allertato i fan, fa sapere attraverso i social di essere stato un’altra volta ricoverato. La causa è da ricercare in alcuni problemi intestinali che stanno preoccupando e demoralizzando il giovane, che così scrive ai follower: Erano tre anni che non finivo su un letto di un ospedale per problemi intestinali e ...

Neonato prende herpes in ospedale e riporta danni neurologici permanenti : maxi risarcimento da 42 milioni : L 'herpes labiale gli causa gravi danni cerebrali e la famiglia ottiene un risarcimento record . Un bambino di 6 anni ha ricevuto un risarcimento di circa 42 milioni di euro dall'ospedale dopo aver ...

Padova - neonato di 5 mesi muore improvvisamente/ Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale : Padova, neonato di 5 mesi muore improvvisamente. Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale ma il piccolo è morto durante il tragitto in ambulanza(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Entra in ospedale per un banale intervento ma qualcosa va storto. Lascia una figlia : Va alla clinica Marchetti per sottoporsi a gastroscopia e muore subito dopo l’esame. Una donna di 69 anni di Montelupone, subito dopo l’esame avrebbe iniziato a vomitare sangue per poi perdere i sensi e morire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e un’ambulanza. Era stato il marito ad accompagnarla alla struttura per quello che avrebbe dovuto essere un esame di routine. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. La ...

All’ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...

Maltempo Campania : “Già operativa la commissione dell’ospedale del Mare” : E’ stata nominata ed e’ gia’ operativa la commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull’allagamento di alcuni reparti dell’Ospedale del Mare, a Napoli est. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza. La commissione, “insediata ad horas”, dovra’ concludere la propria indagine entro il prossimo venerdi’, “producendo una ...

TERREMOTO CATANIA MAGNITUDO 4.8/ Ultime notizie - 40 persone sono state portate in ospedale ma... : TERREMOTO oggi a CATANIA, 4.8 di MAGNITUDO Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:24:00 GMT)

TARTARUGA MORTA NELLA VAGINA SCOPERTA PER UN DOLORE ALLO STOMACO/ Foto choc virale : ospedale apre inchiesta : Ha dolori all'addome: le trovano TARTARUGA MORTA NELLA VAGINA. La SCOPERTA choc su una paziente di 26 anni: la ragazza non ha saputo spiegare la presenza del rettile. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Terremoto in Sicilia - scossa nel Catanese : decine di persone in ospedale - tanti hanno trascorso la notte in auto : 1/17 Crolli a Santa Maria di Licodia - Palazzo Ardizzone ...

Terremoto in Sicilia - scossa nel Catanese : decine di persone in ospedale - tanti hanno trascorso la notte in auto : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi in provincia di Catania, circa una quarantina di persone si sono recate in ospedale per attacchi di panico o lievi ferite (soprattutto contusioni): lo ha dichiarato Antonio Palmieri, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, a Rai News 24. Segnalato il crollo di qualche cornicione, di una chiesa e del tetto di una casa rurale abbandonata. Secondo Palmieri non si registrano al ...

ospedale pediatrico Bambino Gesù - Malattie rare scoperta una nuova malattia genetica del neurosviluppo : Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall'Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista ...