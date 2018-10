In Consiglio regionale la questione Italcementi Salerno

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - Sempre nella giornata di giovedì 11 ottobre, alle ore 14.30, si riunisce la Sesta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno, l’esame: della Proposta di Legge, di cui il consigliere regionale Franco Gidoni (LN) è primo firmatario, che modifica e integra la L.R. 14 giu

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori del Consiglio regionale del Veneto si apre martedì 9 ottobre, alle ore 10.30, con la convocazione della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno, innanzitutto, l’inizio dell’esame del DL della Giunta n. 357 ‘Pia

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in Consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Caccia - WWF : il Consiglio regionale della Lombardia boccia “due provvedimenti terribili” - “ha vinto la legalità ambientale” : “Qualche minuto fa il Consiglio Regionale della Lombardia, con una maggioranza decisa e schiacciante, ha bocciato i due progetti di legge che autorizzavano la Caccia in deroga a fringuelli e peppole, e la cattura dei richiami vivi: due provvedimenti terribili – spiega in una nota il WWF Italia – frutto dell’estremismo venatorio, che condannavano più di 350.000 piccoli uccelli alla morte, e 20.000 a una vita di stenti dentro ...

Milano - il presidente del Consiglio regionale celebra la giornata europea delle lingue. Il risultato? Giudicate voi : Calre (Council of european Regional Legislative Assemblies) ha celebrato mercoledì 26 settembre la giornata europea delle lingue. I presidenti delle 75 assemblee regionali rappresentate hanno registrato un messaggio a tema in una lingua straniera. Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale della Lombardia, ha scelto di comunicare il suo messaggio in inglese. L’esito? Giudicate voi. L'articolo Milano, il presidente del consiglio ...

Consiglio regionale : Le Marche fuori dalle Marche - seduta aperta dedicata ai marchigiani nel mondo : ... a costruire strategie per offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani, e significa promuovere valori di solidarietà e speranza, non la politica della paura, ma della tolleranza e della fiducia ...

Veneto - Consiglio regionale ad alta quota. Zaia porta tutti sulla Marmolada contro l’attribuzione della vetta al Trentino : A dettare la linea è stato il governatore Luca Zaia, perentorio: “Vogliamo difendere i nostri confini a tutti i costi sulla base dell’accordo del 1768 tra la Repubblica Veneta e il Vescovado di Bressanone”. E ai leghisti trentini che rivendicano a loro volta la titolarità della vetta, ha replicato: “E’ naturale che ciascuno possa dire la sua sulla Marmolada, ma la storia è già scritta”. Almeno non potranno dire di non essersi ...

