In Cina sono nati topi da due madri (e sono in salute) : (Foto: Leyun Wang) Nuove nascite nei laboratori dell’Accademia delle scienze cinese. Una cucciolata di topi del tutto in salute. Ma la cosa sorprendente è che questi animali sono nati da genitori dello stesso sesso, e più precisamente da due madri. A raccontarlo sulle pagine di Cell Stem Cell sono stati proprio i ricercatori dell’Accademia delle scienze, in Cina, che servendosi delle cellule staminali e dell’editing genetico ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Brasile e Russia sono eliminate. L’Olanda demolisce la Serbia e gli USA ringraziano la Cina : Oggi (mercoledì 10 ottobre) si sono svolte otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel momento chiave della seconda fase diverse nazionali hanno saputo fare la differenza, facendo così un passo fondamentale verso la qualificazione alla Final Six. Solo Italia e Serbia però sono già certe del pass, mentre le altre si giocheranno tutto nell’ultima partita. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di ...

MediCina - i laureati più bravi sono formati al nord : La classifica delle Università in base ai voti raccolti dai laureati al test per entrare nelle scuole di specializzazione stilata da un'associazione di giovani medici

Perché le Borse in Cina sono fiacche rispetto a Usa e Giappone : Le Borse cinesi hanno preso atto di questo nuovo mondo e sono scese in modo pronunciato nonostante i dazi non abbiano ancora prodotto danni immediatamente evidenti e nonostante le contromisure di ...

James P. Allison - Nobel in mediCina per la terapia contro il cancro : "Mamma è morta di cancro. Anch'io sono malato" : James P. Allison, neo Premio Nobel per la medicina 2018 grazie a terapia contro il cancro, ha lottato contro la malattia non solo in laboratorio. Lo aveva raccontato in un'intervista diffusa a settembre, quando sempre per gli studi sull'immunoterapia fu insignito del 'Paul Janssen Award for Biomedical Research', intitolato al fondatore di Janssen Pharmaceutica."Il cancro è sempre stato nelle mia mente anche per ragioni personali - ...

Chi sono i nuovi Nobel per la mediCina : Il premio Nobel per la medicina 2018 è stato assegnato all'americano James Allison e al giapponese Tasuku Honjo per la loro "scoperta di una terapia per il cancro". "Stimolando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali – si legge sull'account Twitter del Nobel – i v

Nobel per la MediCina 2018 : chi sono i due scienziati premiati : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è andato quest’anno a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Ad annunciarlo come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. James P. Allison, 70 anni, è nato a Alice in Texas (Stati Uniti), mentre Tasuku Honjo 76 anni, è invece originario di Kyoto (Giappone) James P. Allison, dopo il dottorato all’università del Texas, ...

Gattuso tra studi e rabbia : “Higuain? Non ho studiato mediCina! Ecco perchè sono arrabbiato” : Rino Gattuso soddisfatto e sorridente dopo la vittoria di ieri sera del Milan contro il Sassuolo nonostante un po’ di rabbia: le parole dell’allenatore rossonero sono serviti tre pareggi consecutivi al Milan per tirare fuori la grinta e portare a casa tre punti importanti. I rossoneri hanno sbancato ieri sera al Mapei Stadium, mandando al tappeto il Sassuolo col risultato di 1-4. Finalmente una soddisfazione per ...

NADIA TOFFA - POST INSTAGRAM SENZA SENSO : "OGNI 1000 ANNI..."/ I vip sono con lei : Queste cose mi affasCinano! : NADIA TOFFA pubblica un POST SENZA SENSO su INSTAGRAM, dando per magico un calcolo matematico scontato: la reazione ironica dei suoi followers non si fa attendere.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:57:00 GMT)

"Mi pento di non aver vacCinato i miei figli. Vi racconto come da mamma no-vax sono tornata indietro" : Jenny Arduini è una mamma emiliana di due bambini. Dopo la nascita del suo primo figlio Jenny iniziò a consultare vari pediatri per chiedere delucidazioni sull'utilità reale dei vaccini. Chiese consiglio al suo vecchio pediatra, quello che aveva seguito lei e sua sorella fin da piccole. Lui le consigliò di non vaccinare i suoi figli, in quanto sui vaccini "ci sono cose che non vengono dette".La storia di Jenny, ...

Il Papa : “L'Accordo con la Cina è perfettibile - sono consapevole dei dubbi e perplessità” : Roma. A spiegare l'accordo provvisorio firmato sabato dalla Santa Sede con la Repubblica popolare cinese (pur non entrando nei dettagli) è il Papa. Lo fa con un “Messaggio ai cattolici cinesi e alla Chiesa universale”. “Negli ultimi tempi, sono circolate tante voci contrastanti sul presente e, sopra

“Sono uno chef - ho la Sla e ho detto di no a Obama. Con la cuCina molecolare ho ridato ai malati i sapori dei cibi” : Lo scorso 16 agosto, giorno del suo 21esimo compleanno, Paolo ha ricevuto una chiamata sul suo telefonino: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, gli mandava un messaggio di saluto e si complimentava per la sua tenacia. Di fronte all’invito negli Usa per curarsi con terapie sperimentali Paolo gli ha ripetuto di no. “Non potevo accettare. Io sono solo uno dei seimila malati di Sla italiani. Mi sarei sentito un vigliacco”. Paolo ...

Le 3 ragioni per considerare Huawei Mate 20 Pro più potente dell’iPhone XS : in Cina sono sicuri : C'è grandissima attesa attorno all'evento in programma a metà ottobre, quando finalmente conosceremo le principali caratteristiche hardware e probabilmente software del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, il nuovo membro di una famiglia che promette benissimo. Il top di gamma, infatti, potrà contare su un processori probabilmente senza uguali sul mercato, in quanto a detta del produttore asiatico Kirin 980 dovrebbe essere addirittura più performante ...

Test mediCina. Fava Sono già una lotteria. Se pure falsata è ancora più grave : "Lo strumento dei Test di ingresso e del numero chiuso trasforma in una lotteria l'accesso alle facoltà. Ma se la lotteria è falsata, allora, al danno si aggiunge la beffa." Lo dichiara Claudio Fava, ...