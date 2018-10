Ilaria Cucchi : "Mi aspetto le scuse di Salvini". Replica il ministro : "Benvenuti al Viminale" : "Oggi mi aspetto le scuse del ministro dell'Interno. A Stefano e alla nostra famiglia per tutto quello che ha sofferto". Lo ha detto Ilaria Cucchi a Rainews24, dopo la svolta del processo per la morte del fratello, con un carabiniere che ha parlato del pestaggio indicando due colleghi come responsabili. A stretto giro la Replica del ministro dell'Interno: "Caso Cucchi, sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale. ...

Svolta nel caso Cucchi - carabiniere confessa e accusa altri due colleghi per il pestaggioLa sorella Ilaria : "Il muro è stato abbattuto" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Processo Cucchi - carabiniere imputato ammette il pestaggio accusa due colleghi. Ilaria : "Il muro è crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia". "Bravo Francesco ti sei ripreso la tua dignità" scrive Casamassima, l'appuntato che fece riaprire il Processo

Processo Cucchi - carabiniere confessa il pestaggio e accusa due colleghi imputati. Ilaria : "Il muro è crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia"

Napoli - consigliere FdI aggredisce street artist Jorit mentre dipingeva i volti di Ilaria Cucchi e Sandro Pertini : Stava dipingendo i volti di Ilaria Cucchi e di Sandro Pertini su muro del quartiere Arenella a Napoli quando è stato minacciato e aggredito da un consigliere comunale, esponente di Fratelli d’Italia. È quanto è successo martedì a Jorit, lo street artist napoletano da poco tornato in Italia dopo che nel luglio scorso era stato arrestato a Betlemme mentre realizzava un murale dell’attivista palestinese Ahed Tamini. L’artista ...

Napoli - esponente di estrema destra aggredisce lo street artist Jorit mentre dipingeva volto di Ilaria Cucchi : Pietro Lauro, consigliere della V Municipalità, ha intimato all'artista di interrompere l'opera. Provvidenziale l'intervento dei residenti