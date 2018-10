Ilaria Cucchi | Mi aspetto le scuse di Salvini Replica il ministro

agi

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Oggi miledeldell'Interno. A Stefano e alla nostra famiglia per tutto quello che ha sofferto". Lo ha dettoa Rainews24, dopo la svolta del processo per la morte del fratello, con un carabiniere che ha parlato del pestaggio indicando due colleghi come responsabili. A stretto giro ladeldell'Interno: "Caso, sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale. Eventuali reati o errori di pochissimi uomini in divisa devono essere puniti con la massima severita', ma questo non puo' mettere in discussione la professionalita' e l'eroismo quotidiano di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi delle forze dell'ordine".