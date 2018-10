Il velluto è il tessuto di stagione | 10 pezzi da comprare ora

gqitalia

: Velluto e colori intensi, una delle tendenze arredo per questo autunno ?? #architettura #archgiorgiacongiu… - ArchCongiu : Velluto e colori intensi, una delle tendenze arredo per questo autunno ?? #architettura #archgiorgiacongiu… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nella versione a coste, sottili o larghe, per l’ufficio e il tempo libero, in quella liscia per le serate eleganti. Il, in tutte le sue varianti e colori, quest’autunno-inverno sarà più che mai di tendenza. Uno stile che rimanda agli anni settanta e che regala un’aria chic anche se vestiamo in modo casual. Non possono mancare nel vostro guardaroba invernale qualche pantalone a coste (come quelli di Brunello Cucinelli e Tagliatore), una giacca sportiva nei colori autunnali (Aspesi e K-way) e una più formale per andare in ufficio (vedi Sandro). Anche la camicia in morbidoliscio di Tela Genova può essere un capo molto versatile e può essere usato come capospalla. Se poi siete tra quelli che devono presenziare a importanti serate di Gala, regalatevi un tuxedo o una smoking jacket con revers in raso, come quella di Mango: non c’è niente di più elegante da indossare per una ...