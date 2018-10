Il Tesoro piazza 6 | 5 miliardi di Btp | i tassi volano | il rendimento del triennale

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il ministero dell'Economia ha collocato Btp per 6,5di euro ain forte rialzo. In particolare, il mercato ha assorbito 3,5di triennali al 2,51% (+1,31%), 1,5di settennali al 3,28% (+0,74%), 941,7 milioni di quindicennali al 3,66% e 558,3 milioni di trentennali al 3,79%.Si impenna quindi il costo pagato dalper gli interessi sui Btp. Il balzo del rendimenti registrato oggi ha superato anche le attese del mercato, portandosi al 2,51% dall'1,20 per cento del mese precedente. Sulla sola scadenzal'onere a carico delè raddoppiato in un mese e gli interessi corrisposti per ogni miliardo emesso sono passati dai 12 milioni dell'asta dello scorso settembre agli oltre 25 milioni di oggi. In totale, per i 3,5di euroti oggi sulla scadenza a 3 anni, il servizio del debito è pari a 88 milioni di euro ...