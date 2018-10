Il terremoto finanziario partito da Wall Street contagia anche l’Asia 

Lehman 10 anni dopo : cronaca di un terremoto finanziario globale : La situazione precipita tra la fine di agosto e i primi di settembre. Il governo americano mette in atto un clamoroso salvataggio delle agenzie Fannie Mae e Freddie Mac che da sole garantiscono metà dei 12mila miliardi di dollari di mutui in circolazione. Ma la mossa non riesce a calmare gli investitori. Sul mercato si crea un clima di diffusa sfiducia fino a quando non arriva il crack della banca d’affari...