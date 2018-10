Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le borse asiatiche ed europee Milano a

Il terremoto finanziario partito da Wall Street - affossati i titoli tecnologici : Mercoledì Wall Street ha subito un pesante tracollo, il calo più forte della stagione Trump, e la pioggia di vendite ha contagiato i listini asiatici e influenza pesantemente anche quelli europei, alle prese, in contemporanea, con le incertezze del bilancio in deficit dell’Italia. Il “sell off” azionario sta assumendo l’aspetto di un terremoto fin...

Lehman 10 anni dopo : cronaca di un terremoto finanziario globale : La situazione precipita tra la fine di agosto e i primi di settembre. Il governo americano mette in atto un clamoroso salvataggio delle agenzie Fannie Mae e Freddie Mac che da sole garantiscono metà dei 12mila miliardi di dollari di mutui in circolazione. Ma la mossa non riesce a calmare gli investitori. Sul mercato si crea un clima di diffusa sfiducia fino a quando non arriva il crack della banca d’affari...