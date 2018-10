Il Sondaggio | Italiani pessimisti su manovre economiche Cresce Sfiducia

Ambiente : Sondaggio - il 94% degli italiani preoccupato per la qualità dell’aria : L’emergenza smog e l’inquinamento atmosferico preoccupano gran parte degli italiani: ben il 94% si dice ‘preoccupato’ per la qualità dell’aria e il 39% ‘molto preoccupato’. E’ quanto emerge dal sondaggio Lorien Consulting, presentato oggi a Roma, in occasione del convegno Green Mobility durante il quale LegAmbiente, nel giorno in cui in alcune città scatta lo stop ai diesel più vecchi, ha illustrato dieci proposte ...