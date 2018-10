Il Siviglia con gli scarti di A fa meglio di Barça e Real

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...

Diretta/ Krasnodar-Siviglia (risultato live 0-1) streaming video e tv : Nolito sblocca la contesa : Diretta Krasnodar-Siviglia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone J.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Pronostici - Real favorito contro il Siviglia : la vittoria degli andalusi è offerta a 4 - 20 : Secondo le quote, nonostante le recenti trasferte al “Sanchez Pizjuan” non abbiano sorriso ai Blancos, sulla carta la superiorità del Real Madrid sul Siviglia è netta. In andalusia, i madrileni hanno perso gli ultimi due incontri e non vincono dal 2015, quando Cristiano Ronaldo Realizzò una tripletta decisiva. I quotisti, invece, puntano sulla squadra di Lopetegui per il turno infrasettimanale di Liga: sul tabellone Microgame, ...

Il Valencia non sa più vincere : 0-0 con il Betis Siviglia : Valencia, SPAGNA, - Niente da fare per il Valencia , che a quattro giorni dal debutto Champions con la Juventus non va oltre al nulla di fatto contro il Betis di Quique Setien . Tre miseri pareggi e ...

André Silva/ Video - esordio con tripletta al Siviglia : l'ex Milan fa faville in Spagna : André Silva Video, esordio con tripletta al Siviglia: l'ex Milan fa faville in Spagna e domina la sfida con il Rayo Vallecano segnando tre gol (19 agosto)(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:45:00 GMT)

Tripletta André Silva all’esordio con il Siviglia : l’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Roa - il ds del Siviglia : 'N'Zonzi? Tutti contenti - voleva andar via' : Da parte del giocatore, della Roma logicamente e anche noi' Nzonzi è un buon giocatore, campione del mondo, però avete sempre detto che avreste accettato solo la clausola o nulla. Quindi l'avete ...

Roma - concluso l'acquisto di N'Zonzi dal Siviglia : La Roma chiude un grande colpo, è fatta per Steven N'Zonzi , centrocampista del Siviglia. Un corteggiamento, che parte da lontano e si conclude con il lieto fine, quello della Roma per Steven N'Zonzi. ...

