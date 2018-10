Il settore commodities italiano si è mosso verso il basso | -4 | 21% | | giornata in discesa

Il settore commodities italiano si muove verso il basso - -3 - 94% - : Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto ...

Il settore commodities italiano spezza la serie negativa iniziata giovedì scorso - +3 - 33% - : Mette il turbo il comparto materie prime dell'Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Basic Resources , che mostra un timido +0,28%, e chiude a quota 264,36. ...

Il settore commodities italiano è in territorio positivo - +1 - 32% - - brillante l'andamento di Tenaris : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto materie prime dell'Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha ...

Exploit del settore commodities italiano - +2 - 31% - - guizzo positivo per Tenaris : Andamento brillante per il comparto materie prime dell'Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 36.

Il settore commodities italiano si muove in territorio positivo - +1 - 73% - - scambi in positivo per Tenaris : Rally per il comparto materie prime dell'Italia , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 36.840,39 e sta trattando a 37.

Altra seduta in ribasso per il settore commodities italiano - -2 - 93% - : Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Basic Resources . Il settore commodities italiano ha chiuso ...

