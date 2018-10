Il Senato approva il Def | lunedì la manovra in Consiglio dei Ministri

Kavanaugh : commissione giustizia approva - ora al Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salvabebè - il ddl seggiolini diventa legge. Senato approva all'unanimità : L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l'abbandono dei minori in automobile. I sì sono stati 261.'Mai ...

Ddl seggiolini salvabebè diventa legge. Senato approva all?unanimità : L?Aula del Senato approva praticamente all?unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l?abbandono dei minori in automobile. I...

Milleproroghe - approvazione in Senato con 151 sì e 93 contrari. Le opposizioni dopo il voto : “Vergogna” : Il decreto legge Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Ok definitivo per il provvedimento dopo il via libera già arrivato alla Camera. dopo il voto, dai banchi del Pd si sono levate le critiche alla maggioranza, con qualche “vergogna” urlato qua e là. Sui vaccini, tema di scontro nelle ultime settimane e in giornata, quando il Partito democratico aveva chiesto il voto segreto, ...