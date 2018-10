Il ritorno di Teddy in Grey’s Anatomy e l’incontro con Meredith nell’episodio 15×05

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ildiin Grey's, annunciato in pompa magna nel finale della quattordicesima stagione con tanto di rivelazione della sua gravidanza, si è ridotto una fugace apparizione nella première prima di una nuova fuga da Seattle.Giusto il tempo di scoprire che Owen, di cui è incinta, sta rimettendo in piedi la sua relazione con Amelia e di confessare a Maggie per motivi medici di essere in dolce attesa, la Altman è poi tornata in Germania, lasciando gli Stati Uniti senza troppe spiegazioni.Ma ovviamente il suo segreto è destinato ad essere svelato: il rientro in scena diin Grey'sè previsto per il quinto episodio di questa quindicesima stagione, in cui la dottoressa interagirà soprattutto con la protagonista.L'episodio di Grey's15x05 si intitola "Everyday Angel" e ha come fulcro della trama proprio ila Seattle di, ...