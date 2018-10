Il ristorante di sushi dove si può pagare in follower

gqitalia

: Apre oggi a #Milano il primo ristorante dove si paga in base ai follower di #Instagram. La procedura è semplice: ??… - adarte_ : Apre oggi a #Milano il primo ristorante dove si paga in base ai follower di #Instagram. La procedura è semplice: ??… - hektorverlaine : Raga ma io voglio andare a Milano in quel ristorante nuovo dove si paga il sushi con i followers di instagram - VeraSturn : RT @olli_gu: 'milano, ristorante offre sushi gratis in base al numero di follower che aumentano dopo che si è postato il piatto su instagra… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Contanti, carta o?”. La domanda può ragionevolmente sembrare strana, ma non se si parla del nuovomilanese della catena This is not abar, pronto a inaugurare dal 15 ottobre in quel di via Lazzaro Papi 6 una nuova formula mai vista prima in Italia: il pagamento via Instagram, personalizzato in base al numero di seguaci di ogni cliente. Una sorta di “All you can follow”, si potrebbe quasi dire. O meglio, “All you can influence”. Una volta ordinata la prima portata, i clienti con un profilo Instagram seguito da un numero di persone compreso mille e 5 mila potranno ricevere un ulteriore piatto gratuito; quelli con un portafoglioda 5 mila a 10 mila due, da 10 mila a 50 mila quattro, da 50 a 100 mila fan otto. Agli influencer con oltre 100 mila seguaci sarà invece offerta l’intera cena. Un locale destinato a raggiungere presto una vetta di popolarità ...