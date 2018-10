Il rebus di una crescita costante ma di un momentum in calo

I rebus di una squadra che nei sondaggi vede il 46% : Sul primo dato, cioè che l'alleanza leghisti e grillini non abbia un respiro strategico sono d'accordo tutti nel centrodestra. La difficoltà, per non dire l'impossibilità, di coniugare i diversi punti del contratto di governo con la legge di Bilancio sta lì a dimostrarlo anche a chi ha scommesso che la relazione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sarebbe trasformata in un matrimonio stabile. "L'ipotesi del polo populista - osserva il ...

US Open 2018 : analisi tabellone italiani. Fognini nell’ottavo di Federer - rebus Cecchinato e Seppi - sfortunati Berrettini e Lorenzi : Gli US Open 2018 si rivelano mediamente benevoli per i cinque portacolori dell’Italia direttamente ammessi al tabellone principale. Per quattro di loro, il primo turno è alla portata o comunque un match tutto sommato giocabile, mentre più problematico si fa il discorso relativo ai turni successivi. Vediamo le prospettive dei nostri, in rigoroso ordine di tabellone. Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro Kyle Edmund, numero 16 del seeding ...