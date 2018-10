Il punto La parola di Renzi non ha insegnato niente a Di Maio e Salvini Ecco l' errore

notizie.tiscali

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il governo gialloverde ostenta sicurezza e va diritto per la sua strada ribadendo che la Manovra non cambia ma dai mercati continuano ad arrivare segnali molto preoccupanti sul futuro dell'economia italiana. Nell'ultima asta dei Bot, Buoni ordinari del tesoro, il rendimento è schizzato allo 0,949%. Per capire la dimensione del rialzo è sufficiente citare due dati. A settembre si era ...