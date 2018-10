Il prossimo progetto di Quantic Dream potrebbe essere un gioco multipiattaforma

eurogamer

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Stando a quanto riportato da PlayStation LifeStyle,è alla ricerca di un "senior PC engineer programmer" con esperienza in Direct3D 11 o 12, come evidenziato dall'utente Resetera Rodjer. Poiché l'annuncio di lavoro menziona in particolare "Microsoft Direct3D 11 o 12", in molti hanno pensato che ildiun, lo studio responsabile del recente Detroit: Become Human, ha una lunga storia con Sony Interactive Entertainment. Tuttavia, sedovesse pubblicare il suosu una piattaforma Microsoft, ciò non significherebbe la fine della relazione con Sony. Sebbene tutto sia possibile, va ricordato che il contratto che legavaa Sony Interactive Entertainment per la realizzazione di 3 giochi è stato portato a termine con Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit: ...