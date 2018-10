Il primo set Lego Overwatch è in vendita! Arriva Bastion!

LIVE Italia-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre dominano il primo set (25-16) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, sfida che chiude la seconda fase dei Mondiali di volley femminile. Le azzurre si presentano a questo ultimo match con la qualificazione già in tasca e con il primo posto del girone da conquistare (bisognare vincere due set), grazie alla splendida vittoria di ieri contro la Russia per 3-1. Vincere aiuta a vincere questo è sicuro e per questo le azzurre non vogliono fare troppi calcoli. Gli ...

Undici tracce per “Poplife” - primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

ATP Shanghai – Brivido Cecchinato al primo turno : il tennista azzurro supera Simon al tie-break del terzo set : Cecchinato soffre e vince nel primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro super Gilles Simon al tie-break del terzo set Marco Cecchinato ha superato il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). L’azzurro, numero 21 del mondo e 16 del seeding, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-2) in due ore e ...

LIVE Italia-Thailandia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - azzurre scatenate nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le asiatiche in un match determinante per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia di una vittoria schiacciante per mostrare ulteriormente il proprio strapotere, di ...

LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - primo set dominato dalle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre tornano in campo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive e vanno a caccia del sesto sigillo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale, reduce dai netti successi su Turchia e Cina, ...

LIVE Italia-Cina volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1 - Zhu trascina le asiatiche nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...

WTA China Open – Kerber soffre al primo set - poi stende Suarez Navarro : Angelique Kerber supera Carla Suarez Navarro al secondo turno del China Open: la tennista tedesca si impone in due set Angelique Kerber soffre, lotta e vince nel secondo turno del China Open. La tennista tedesca, numero 3 del ranking femminile e del seeding del torneo asiatico, si è imposta in 1 ora e 24 minuti su Carla Suarez Navarro. primo set molto combattuto fra le due, deciso al tie-break in favore della campionessa in carica di ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto da Márton Fucsovics in due set : Niente da fare per Andreas Seppi nel primo turno dell’ATP di Pechino 2018. L’altoatesino è stato sconfitto dall’ungherese Márton Fucsovics con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 40 minuti di partita. Un match nel quale Andreas ha pagato a caro prezzo alcuni passaggi a vuoto che hanno consentito al rivale di involarsi verso il successo ed accedere al prossimo round dove incontrerà il vincitore della sfida tra il nostro Marco ...

Shrek - Italia 1 / Il primo film dell'incredibile saga. Trama e curiosità (oggi - 29 settembre 2018) : Shrek, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 29 settembre 2018. Nel cast i doppiatori: Mike Myers e Cameron Diaz, alla regia Andrew Adamson e Vicky Jenson. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:19:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Polonia 3-2. È la vittoria di Pirro - azzurri già eliminati nel primo set : La classifica vittoria di Pirro, la magra consolazione che non lenisce di certo il dolore per l’eliminazione ai Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Italia aveva già dovuto salutare il sogno della qualificazione alle semifinali dopo aver perso il primo set contro la Polonia ma gli azzurri sono quantomeno riusciti a vincere la partita per 3-2 (14-25; 25-21; 18-25; 25-17; 15-11). Questo successo non cambia la sostanza: è giunto a ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Vittoria amara dell’Italia - che è uscita dal Mondiale perdendo il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Mondiali Pallavolo : la Polonia vince il primo set - l'Italia è fuori : TORINO - La Polonia vince il primo set della sfida contro l'Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale.Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, quale che sia il punteggio finale. , Ha ...

