Il potente Uragano Michael investe la Florida | almeno un morto e 380mila persone senza

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell' Uragano Michael che nell' America Centrale ha causato 13 morti . Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Uragano Florence - Trump : “Più potente di quanto si pensasse. Siamo pronti” : “L’Uragano Florence sembra più potente di quanto si pensasse. Siamo pronti“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che garantisce l’efficienza degli interventi in vista dell’arrivo del ciclone, atteso tra giovedì e venerdì sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti. “Abbiamo avuto voti altissimi per il nostro lavoro in relazione agli uragani in Texas e Florida“, scrive il ...