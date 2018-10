Il Parlamento approva il Def | Salvini | indietro non si torna

Manovra - il Parlamento approva la Nota al Def : ok allo scostamento del deficit : L'Aula del Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari . Via libera ...

Manovra in Parlamento : Camera e Senato approvano la Nota al Def/ Ultime notizie - ok a deficit al 2 - 4% nel 2019 : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". La NaDef passa in Parlamento(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Il Parlamento UE approva stretta su emissioni auto - -40% nel 2030 : Roma, 3 ott., askanews, - Il Parlamento europeo ha approvato un progetto di legge sul taglio alle emissioni delle auto. La posizione dell'EuroParlamento, adottata con 389 voti a favore, 239 contrari e ...

Netflix - il Parlamento europeo approva la riforma : cosa cambia : Novità per Netflix e per tutte le piattaforme video per via delle misure approvate dal Parlamento europeo oggi in aula a Strasburgo: la modifica alla legislazione sugli audiovisivi è passata con 452 ...

Nuova direttiva sul copyright : il Parlamento europeo approva la misura : Il Parlamento europeo ha approvato, con 438 voti a favore e 226 contrari, la Nuova direttiva sul copyright, che mira a tutelare il diritto d’autore dei contenuti diffusi sul web dalle grandi piattaforme. La votazione è avvenuta a distanza di due mesi da quella precedente, quando da Strasburgo avevano bocciato la proposta per meglio esaminare alcuni articoli ambigui, riducendo di fatto i rischi riguardanti la libertà ...

Francisco Franco - il Parlamento spagnolo approva la rimozione dei resti del dittatore : Madrid - Il Parlamento spagnolo ha approvato con 172 sì, due no e 164 astenuti, i popolari e i centristi di Ciudadanos, il decreto presentato dal governo di Pedro Sanchez che dispone la riesumazione ...

Riciclaggio - daspo per condannati : Parlamento Ue approva direttiva M5s/ Ultime notizie : "corrotti via da P.A." : Riciclaggio, Parlamento Ue approva il daspo M5s. Ultime notizie “Maggiore collaborazione fra gli stati membri”. Esultano gli eurodeputati grillini dopo l'approvazione(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:43:00 GMT)

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...