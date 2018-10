Il Parco urbano delle cantine di Rapolla a La vita in diretta di Rai 1

L’ex Gasometro di Bari diventerà un Parco urbano : “Il progetto è un omaggio alla bellezza” : L'ex Gasometro di Bari, che fino alla fine degli anni Sessanta ha prodotto gas per la città pugliese con gravi danni all'inquinamento e alla salute delle persone, diventerà un parco urbano con aree dedicate allo sport e alla socializzazione. Il progetto di bonifica è stato fortemente voluto da Maria Maugeri, ex assessore all'Ambiente e consigliera comunale: "Lei non c'è più ma ci ha lasciato un'opera importante. È un omaggio alla bellezza e alle ...