Il paragone del Papa che crea polemiche : "Abortire è come affittare un sicario" : 'Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il disprezzo per la vita', ha detto Francesco. 'La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano l'...

paragone : sfratto madre Taverna macchina del fango vergognosa : Roma – “Sulla casa popolare in cui abita la mamma di Paola Taverna si e’ scatenata una macchina del fango vergognosa. Parliamo di una signora anziana che abita in questa casa da anni e anni. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso e c’e’ un giudizio in corso. Sentenziare gia’ oggi che si tratta di un abuso e’ un grave errore, fatto in malafede”. Cosi’, in una nota, il senatore del ...

"Non so se questa polemica sia più penosa o più ridicola". Il direttore del Tg1 risponde a paragone : Andrea Montanari, 59 anni, dal giugno 2017 direttore del Tg1, sulle colonne del Corriere della sera risponde a Gianluigi Paragone, giornalista, oggi in politica con i Cinque stelle, capogruppo in Vigilanza Rai, che ha definito infantile il Tg1 che domenica sera ha aperto con la manifestazione del Pd, come del resto tutti i principali telegiornali italiani.«Non so se questa polemica sia più penosa o più ridicola - dice il ...

Cottarelli nel mirino M5s. paragone : "Sempre ospite da Fazio euro fa il lavaggio del cervello" : Fabio Fazio finisce ancora una volta nel mirino. Da qualche settimana è ospite fisso a 'Che tempo che fa' Carlo Cottarelli . L'ex commissario alla Spendig Review nel salotto dello studio di via ...

Gianluigi paragone : "Infantile apertura del Tg1 sulla manifestazione del Pd" : "La notizia della manifestazione del Partito democratico di domenica scorsa non era da apertura del telegiornale delle 20. Del resto, sul Corriere della sera di lunedì la stessa notizia era confinata a pagina dieci". Gianluigi Paragone, giornalista e senatore M5S, intervistato dal Corriere della sera, contesta la gerarchia delle news al Tg1: "I telegiornali vendicativi sono una scorrettezza, a maggior ragione se sono pagati coi soldi del ...

Milano - LeU e M5S contro il trasferimento dell’Università nell’area Expo. paragone : “Così città amputata” : Liberi e Uguali presenterà due interrogazioni parlamentari, alla Camera e al Senato, per chiedere di fare chiarezza sul progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università statale di Milano nell’area che ha ospitato Expo, il parco tecnologico battezzato Mind. Lo ha annunciato Francesco Laforgia, senatore di LeU, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, promossa insieme al ...