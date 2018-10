Il Papa in Corea del Nord sarebbe un passo gigantesco per la pace

Kim Jong-un invita Papa Francesco in Corea del Nord - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a Pyongyang. Lo ha reso noto oggi il portavoce del presidente della Corea del Sud in conferenza stampa. Kim Jong-un ha ...

Kim invita il Papa - la Santa Sede non commenta. Ma la Corea è al centro della diplomazia vaticana : Il "dittatore" Kim Jong-un vuole incontrare Papa Francesco e non vede l'ora di riceverlo "calorosamente". L'ennesima mossa sorprendente del leader nordCoreano, nipote di quel Kim Il-Sung che estirpò i cattolici dal Paese.Sarà il presidente sudCoreano, Moon Jae-in, a presentare formalmente l'invito del leader di Pyongyang al Papa quando sarà ricevuto in udienza al Palazzo Apostolico, il prossimo 18 ottobre. Il portavoce ...

Papa riceve Presidente Corea 18 ottobre : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 9 OTT - Papa Francesco riceverà in udienza il Presidente di Corea, Moon Jaein, giovedì 18 ottobre, alle ore 12.00, nel Palazzo Apostolico Vaticano. Lo riferisce il ...

Kim invita Papa Francesco in Nord Corea : ANSA, - PECHINO, 9 OTT - Il leader NordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della ...

