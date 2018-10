Il Movimento 5 stelle ha attenuato il testo della legittima difesa

Europarlamentare Cinque Stelle lascia il Movimento : “Troppi controlli dalla Casaleggio” : L'Europarlamentare pentastellata Daniela Aiuto, dopo essersi autosospesa, lascia il Movimento Cinque Stelle e denuncia: "Gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l'affossamento mediatico del singolo eletto".Continua a leggere

L'europarlamentare 5 Stelle Daniela Aiuto : "Lascio il Movimento. La Casaleggio ci chiede le password dei social - è entrata nelle nostre vite" : L'europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento 5 Stelle. Dopo essersi autosospesa per la notizia di aver chiesto rimborsi al parlamento europeo per uno studio copiato in realtà da Wikipedia, abbandona definitivamente il partito di Casaleggio e Grillo. "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. ...

Alessandro Baricco : «Il Movimento 5 Stelle si estinguerà e la minaccia del sovranismo è esagerata» : La copertina del libro «The Game»La mappa degli argomenti di cui Baricco parla in «The Game»Alessandro Baricco, «The Game»Alessandro Baricco, «The Game»Alessandro Baricco, «The Game»«I giornali stanno morendo», sentenziava giorni fa il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. Alessandro Baricco prevede ben altre estinzioni, e ne parla sul numero di Vanity Fair in edicola dal 10 ottobre, in un’intervista sul suo nuovo saggio, The Game. Che ...

Fico : “Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con Marine Le Pen” : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen. Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada", ha dichiarato da Bruxelles il presidente della Camera pentastellato Roberto Fico.Continua a leggere

Movimento 5 Stelle : 'l'aumento delle tasse per la partita iva è una fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...

L’Associazione Rousseau di Casaleggio ora “ottiene” anche il simbolo del Movimento 5 Stelle : Dalla nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle emerge la cessione a titolo gratuito del celebre logo del M5s all'Associazione Rousseau di Davide Casaleggio, di cui Luigi di Maio è il capo politico. È il passaggio di consegne definitivo della "creatura" di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.Continua a leggere

Lega - il retroscena : irritazione con il Movimento 5 stelle. Si aspetta un segnale di Matteo Salvini : Bisogna ' resistere, resistere e resistere'. E' la parola d'ordine di Matteo Salvini che ora deve tenere tranquilli i suoi, irritati con gli alleati del Movimento 5 stelle . I leghisti di governo e ...

La reazione dei parlamentari del Movimento 5 stelle alle parole di Moscovici : "Se oggi l'Europa non gode della fiducia dei cittadini europei è proprio a causa della pochezza politica di chi fino ad oggi ha rappresentato l'Ue e dei danni consapevolmente provocati all'Europa intera con le loro politiche fallimentari", dicono i componenti M5s della commissione Bilancio della Camera. "Dopo la serie di dichiarazioni inopportune e irresponsabili dei giorni scorsi, che hanno ...

La sottosegretaria del Movimento 5 Stelle : "Il reddito di cittadinanza? Non è da spendere dall'Unieuro..." : Laura Castelli , sottosegretaria pentastellata al Ministero dell'Economia e delle Finanza, ha spiegato - ospite su Rai Tre ad Agorà - come funziona il provvedimento cavallo di battaglia del suo ...

Movimento Cinque Stellette : Tanto che viene da pensare: se proprio voleva essere applaudito en travesti, invece che in politica non poteva entrare direttamente nei Village People? La notizia è però un'altra: si tratta di una ...

Guai per l'ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giulia Moi : "Molestò assistente" : L' europarlamentare Giulia Moi , eletta con il Movimento 5 Stelle e poi autosospesasi dal gruppo pentastellato in Europa, è stata multata da Strasburgo per aver molestato psicologicamente un suo ...

Sondaggi elettorali : la Lega si conferma primo partito - cresce il Movimento 5 Stelle : L'ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La 7 conferma ciò che già era stato registrato nelle scorse settimane: la Lega mantiene il primato persistendo sopra il 32% dei consensi, sale leggermente invece il Movimento 5 Stelle che riesce a guadagnare il 29,8%, e insieme i due partiti di governo superano il 60%. Continua invece la discesa per il partito Democratico, che arriva al 15,7%.Continua a leggere

Perché Di Maio e il Movimento 5 stelle non attaccano Paolo Gentiloni : Le differenze fra i due, Conte e Gentiloni, sono certamente molte, a partire dal fatto che Conte non ha autonomia politica ed è guardato a vista dai suoi due vicepresidenti, mentre Gentiloni ha ...

Come sarà il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle : Il reddito di cittadinanza partirà dal 2019, e sarà rivolto a 6 milioni e mezzo di cittadini, residenti da almeno 10 anni. La misura avrà un costo sicuramente inferiore ai 17 miliardi: Il vicepremier Di Maio ha parlato di 10 miliardi. Toti (Fi): "Avrei messo quei 10 miliardi su un grande piano di opere infrastrutturali".Continua a leggere