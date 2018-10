Il monologo di Valerio Mastandrea | «I figli ti invecchiano | ma il tuo cuore non è mai

vanityfair

(Di giovedì 11 ottobre 2018) «Itiperché passi le giornate curvo su di loro e la tua colonna vertebrale assume quella postura, perché parli lentamente affinché ti capiscano e quindi sembri rallentato, perché ti trasmettono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge in pochi giorni e il tuo in settimane, perché ti tolgono il sonno per sempre». In cinque minuti,, nella terza puntata di Epcc a teatro, lo show di Alessandro Cattelan in programma il martedì su Sky Uno, racconta come uno (o, peggio, due) possa cambiare la vita di un uomo, di una donna, di una coppia. «Assonnato, curvo, lento e acciaccato: sei della terza età». Niente sdolcinatezze: il, scritto dal drammaturgo e regista Mattia Torre, spiega lucidamente e senza falsa retorica quello che succede quando «finisce per sempre la stagione degli aperitivi, delle feste e delle possibilità che ti ...