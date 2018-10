Il momento dell' incidente della Soyuz | salvi i due uomini a bordo

Fiorentina - Veretout non basta : per il centrocampo è il momento della svolta : Ha cambiato ruolo, ma il protagonista è sempre lui: Jordan Veretout . Come scrive Il Corriere dello Sport , il calciatore francese è intoccabile nel centrocampo della Fiorentina: adesso è il turno degli altri, a partire da Gerson , che può e deve dare di più in termini di gol e continuità. Marco ...

Simona Ventura parla della crisi con Gerò : "Un momento di riflessione - tra noi grande amicizia" : Fresca dei successi di critica e di pubblico della prima edizione di Temptation Island Vip, Simona Ventura si è concessa una lunga intervista a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci. La chiacchierata ha avuto al centro, per la maggior parte del tempo, proprio il reality show delle tentazioni conclusosi ieri sera, con commenti e retroscena raccontati proprio dalla viva voce della "narratrice" Ventura. C'è stato spazio però anche per ...

È il momento della fantascienza cinese : 10 titoli per scoprirla : L'onda misteriosa (Urania, Mondadori)Shi Kong: China Futures (Urania Mondadori)Il problema dei tre corpi di Cixin LiuLa materia del cosmo di Cixin Liu (Mondadori)Nebula, antologia di racconti (Future Fiction)Sinosfera, antologia di fantascienza contemporanea cinese (Future Fiction)Festa di primavera di Xia Jia (Future Fiction)L'eterno addio di Chen Qiufan (Future Fiction)Waste Tide di Chen QiufanInvisible Planets, antologia (Head of Zeus)Vuoi ...

Alluvione Calabria - la drammatica testimonianza di Caterina - “7 ore d’inferno sotto il diluvio con mio nipote - è stato il momento peggiore della mia vita” : “E’ stata la giornata più brutta della mia vita per me e, soprattutto, per mio nipote di 9 anni, che dormiva sui sedili posteriori della macchina, senza sapere quello che stavamo rischiando”. A parlare Caterina, professionista di Lamezia Terme, sopravvissuta all’Alluvione di giovedì sera nel Lametino. La sua storia è molto simile a quella di Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio Cristian di 7 anni per la ...

Per la Zambelli Orvieto è arrivato il momento dell'esordio - in casa contro Baronissi : Si comincia a fare sul serio, la Zambelli Orvieto attende il fischio d'inizio della serie A2 femminile che prevede nella prima giornata un turno casalingo per cercare subito di sfruttare il fattore ...

Trapani - arrestato il latitante Vito Marino : il momento della cattura con l’irruzione della polizia nel nascondiglio : Una trentina di poliziotti lo ha ammanettato all’alba all’interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l’accusa di favoreggiamento. È finita così la latitanza di Vito Marino, sorpreso dagli agenti, mentre dormiva. L’uomo, che deve scontare una condanna all’ergastolo per triplice omicidio, non aveva armi né cellulari. “Riteniamo che abbia trascorso buona parte della latitanza ...

Quando sarà il momento della Croazia nell’euro? : Probabilmente non così presto come vorrebbe il governo croato, anche per la crescente diffidenza verso un nuovo allargamento a est The post Quando sarà il momento della Croazia nell’euro? appeared first on Il Post.

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave : Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23. pagelle UNDER23 Mondiali INNSBRUCK Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave : Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23. pagelle UNDER23 Mondiali INNSBRUCK Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la ...

Lady Diana era incinta di Dody al Fayed al momento dell'incidente mortale? : Ventuno anni fa moriva tragicamente Lady Diana. Il 31 agosto 1991 la Principessa del Galles, moglie del Principe Carlo, perse la vita in un drammatico incidente stradale sotto il ponte de l"Alma a Parigi. Con lei morì l"amante Dodi Al-Fayed e l"autista.Per anni e ancora tutt"oggi in molti teorizzano tesi complottiste e cospiratorie che parlano di omicidio vero e proprio, e non di morte accidentale per un errore del guidatore, risultato peraltro ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di alzare il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

The Resident - 5 motivi per recuperare una delle serie mediche del momento : 1. Finalmente, la verità2. Un trio di protagonisti oltre gli stereotipi3. The Good and the Bad Doctor4. La meritocrazia vince ancora5. La seconda stagione sarà ancora meglioLa seconda stagione della serie a sfondo medico The Resident debutta negli Stati Uniti il 24 settembre (in Italia aspetteremo fino al 30 ottobre per vederla su FoxLife), con il trio di protagonisti – l’internista disilluso e ribelle dottor Conrad, lo spaesato specializzando ...

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...