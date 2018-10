Il misterioso virus che lascia paralizzati i bambini I medici stanno cercando le cause

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una misteriosa malattia infettiva sta colpendodi età inferiore a 6 anni. Sono già 5 i casi appurati in pochi giorni di questoche provoca la paralisi degli arti dei. Fino a oggi ha colpito bimbi sotto i 6 anni e idi capire cosa lo abbia provocato. L’emergenza è scattata e si teme possano susseguirsi altri episodi: i sintomi sono riconducibili a quelli della poliomelite, difficoltà respiratoria e debolezza. Ma all’improvviso, in ospedale, le piccole vittime hanno iniziato a subire la paralisi delle braccia e delle gambe. Tutti i casi si sono registrati nello Stato di Washington dopo essersi ammalati di sintomi simili alla polio, compresa la paralisi improvvisa in uno o più arti. Le autorità sanitarie e gli esperti di neurologialavorando in team nel tentativo urgente di capire quale sia la malattia. Tutti i ...