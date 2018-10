Il Milan non si ferma | assalto a Ramsey

Incidenti : Milano - uomo investito mentre attraversa la strada - non è grave : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che lo ha travolto. E' accaduto poco prima delle 20 di questa sera a Milano a un uomo di 47 anni, trasportato in codice giallo al Policlinico. L'uomo si trovava in via Antonio Tanzi, di fronte alla caserma dell

SUSHI GRATIS (SE HAI FOLLOWER)/ A Milano il ristorante dove chi è Instagram influencer non paga : ecco come : A Milano apre un ristorante di SUSHI dove chi ha più follower su Instagram può addirittura mangiare GRATIS, una idea di due fratelli padovani ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Milan : Leonardo non molla Rabiot del PSG : Secondo il Corriere dello Sport , Leonardo vuole portare al Milan il centrocampista francese Adrien Rabiot , in scadenza di contratto a giugno col PSG .

DIRETTA / Milano Torino 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla - la fuga non prende il largo : DIRETTA Milano Torino 2018: info streaming video e tv, della classica di fine stagione del ciclismo mondiale con la quale si apre il Trittico d'Autunno, oggi 10 ottobre.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:38:00 GMT)

Milan - Savicevic non dimentica i rossoneri : “I rossoneri mi piacciono - c’è fantasia e Suso può diventare grande” : È stato uno dei fenomeni della Serie A degli anni ’90, uno dei numeri 10 più brillanti dell’intero panorama calcistico: Dejan Savicevic non dimentica i suoi trascorsi in Italia al Milan. Intervistato dalla Gazzetta, il montenegrino si è espresso in merito al derby che si disputerà tra 10 giorni: “Vedremo che succede nel derby. Questo Milan mi piace, gioca un buon calcio ed è in crescita: Higuain ha iniziato a segnare e ...

Milan - non si molla un centrocampista dell'Arsenal : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan vuole regalarsi un centrocampista a gennaio. Occhi sempre puntati su Ramsey dell'Arsenal.

Milano-Torino - Fabio Aru torna a gareggiare : “non posso sapere come starò - ma non volevo mancare” : Fabio Aru torna in gara: oggi il sardo alla Milano-Torino con Moscon e Valverde, le sensazioni del sardo della UAE Team Emirates Si corre oggi la Milano-Torino: i ciclisti, dopo le fatiche di ieri della Tre Valli Varesine, tornano protagonisti in sella alle loro bici. Oggi, dopo la sua prestazione deludente al Memorial Pantani dello scorso settembre, torna in gara anche Fabio Aru, al fianco di Moscon e Valverde. Il sardo è pronto a dare ...

A Milano c'è una casa per bambini che non hanno mai toccato un albero : 'Arrivano qui bambini che non hanno mai toccato un albero o comprato un sacchetto di caramelle con la mamma'. Andrea Tollis di quei bambini che hanno trascorso un pezzo di vita in carcere, a volte ...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

Segregate in casa e costrette e a prostituirsi/ Milano e Catania - una vittima : "Se non paghi - sono guai" : Segregate in casa e costrette e a prostituirsi. Milano e Catania, il racconto di una vittima ai microfoni di Storie Italiane: "Se non paghi, sono guai"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Inter-Milan - derby nona giornata Serie A : data - programma - orario e tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Gandini verso il Milan : niente clausola di non concorrenza con la Roma : Il ritorno di Gandini al Milan potrebbe diventare realtà: la Roma e il dirigente hanno rinunciato alla clausola di non concorrenza L'articolo Gandini verso il Milan: niente clausola di non concorrenza con la Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Con te non parlo - non hai il velo". E scoppia la maxi rissa a Milano : Sabato sera, davanti a uno stabile di via Crespi, è esplosa una maxi rissa tra quattro egiziani e una donna italiana incinta.Il motivo di questa lite furibonda sarebbe una frase che un egiziano di 32 anni avrebbe pronunciato contro la donna italiana fidanzata con un altro egiziano di 25 anni. I due stavano rincasando, quando sarebbe arrivata l'offesa. "Con te non parlo perché non porti il velo e vivi nel peccato", avrebbe detto il custode ...

“Non porti il velo - vivi nel peccato” : rissa a Milano/ Ultime notizie : quattro feriti - tutti arrestati : “Non porti il velo, vivi nel peccato”: rissa a Milano. quattro feriti, tutti arrestati: insulti a una donna dal custode di uno stabile, la reazione è violenta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:26:00 GMT)