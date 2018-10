Il meraviglioso leopardo dell' Amur torna in natura | cento esemplari sfidano l’estinzione

lastampa

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Vent'anni fa erano stati dati praticamente estinti in. Ma ora i leopardisonoti dal baratro: secondo le autorità di protezione ambientalea Russia, il loro numero supera ora i. Una piccola cifra che classifica questa specie ancora in «pericolo critico», certo, ma anche in lotta per la sopravvivenza. ...