Il legale dei Cucchi | È successo qualcosa di clamoroso Dopo 9 anni è stato

Attività di gestione materiale del bene in comunione legale dei coniugi : Cassazione del 28.2.2018 n. 4676 In una comunione legale tra i coniugi, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente ad oggetto i beni, il consenso dell'altro coniuge, quale negozio unilaterale autorizzativo (senza vincolo di forma) che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione (anche materiale del bene) innanzitutto ...

Dal blocco dei siti di streaming illegale all’addio di Italiansbus : addio alle serie tv “gratis”? : Un altro fine settimana terribile per i fan delle serie tv per via dell'addio di Italiansbus e non solo. Dopo il blocco dei siti di streaming illegale che hanno messo in crisi molti fruitori, adesso è la volta dei siti che in questi anni hanno condiviso, spesso senza scopo di lucro, serie tv e film con i sottotitoli italiani. Il momento è davvero delicato e critico visto che con le nuove normative sul copyright potrebbero mettere il bavaglio ...

Preliminare di acquisto di un immobile e la comunione legale dei coniugi : Cassazione del 30.5.2018 n. 13570 ha stabilito che il momento determinativo dell'acquisto dell'immobile, onde stabilire se il bene cada (o meno) nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale, poiché solo con la conclusione di tale negozio si acquista la proprietà dell'alloggio, mentre la prenotazione (Preliminare) dell'alloggio è riconducibile a un diritto di credito inidoneo a ...

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Sequestro dei Fondi della Lega - Conte : 'Da legale difenderei Salvini' - : Parlando all'evento "La Piazza", a Ceglie Messapica, Brindisi,, il presidente del Consiglio è intervenuto sulla decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha scatenato una dura reazione del ...

Inchiesta su Salvini - cade l’ipotesi di arresto illegale dei 177 migranti : Diciotti, vertice dei pm per decidere quali richieste trasmettere al tribunale dei ministri La Procura potrebbe chiedere accertamenti anche su altri membri del governo

Commissione Europea : “Aboliamo l'ora legale”/ Ultime notizie - solo ora solare? La vittoria dei Paesi nordici : l'ora legale sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la Commissione Europea assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Diciotti - Commissione UE : "Albania? Serve consenso dei migranti"/ Ultime notizie - atto illegale : Diciotti, Commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:23:00 GMT)

Meghan preoccupata : lei ed Harry non avranno la custodia legale dei loro figli : Nuovi problemi per Meghan Markle che, proprio in questi giorni, ha scoperto che non avrà la custodia legale dei suoi figli. Dopo le nozze, i duchi di Sussex stanno pensando di mettere su famiglia, ma a frenare l’entusiasmo di Meghan c’è una legge del 1700 che impedisce ai membri della Royal Family di avere il pieno controllo dei propri figli. Si tratta di una regola a cui, purtroppo, è dovuta sottostare anche Kate Middleton dopo aver ...

Meghan e Harry non avranno la custodia legale dei figli : nuovo paletto per i neo sposi : Mentre si fa sempre più insistente la voce di una presunta gravidanza della Markle, per gli sposini della casa reale...

Diciotti - ministro Moavero : “Pagare i contributi all’Europa è un dovere legale dei membri dell’Ue” : “Stiamo lavorando sopratutto per trovare una sintonia sulla questione che riguarda la gestione dei flussi migratori” ed è “fondamentale che che riusciamo a comprenderci per stabilire un clima di condivisione. Non trovare l’accordo su questo per l’Europa e’ molto triste”. Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a Rimini per il Meeting dell’amicizia. Quanto alle parole del vicepremier ...

Genova - Renzi all'attacco : "Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi - Conte legale dei concessionari” : L’ex premier Matteo Renzi alla carica sull’affaire Autostrade, sulla questione del rilascio delle concessioni pubbliche alla società: "Lo squallido Di Maio ci infama, ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega, non noi. Conte era il legale dei concessionari. E Salvini ha votato a favore del decreto legge pro Autostrade, mentre noi abbiamo votato contro. Questi sono fatti, non fakenews" spiega il senatore Pd che rinfocola la polemica ...

Ponte Morandi - il legale delle vittime nei processi per i disastri : “Stop concessioni? No - congeliamo i beni dei Benetton” : Il governo, sul crollo del viadotto genovese, ha da subito affermato che “i responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l’Italia”, parlando di “eventuale revoca delle concessioni e per comminare multe fino a 150 milioni di euro”. Noi siamo invece convinti che colpire solo la società concessionaria non basti: infatti, come riferito dal vicepremier Di Maio, per fruire delle autostrade paghiamo i pedaggi più alti d’Europa e la ...

Modric - il Real denuncia l’Inter alla Fifa/ Ultime notizie - Perez : comportamento illegale dei nerazzurri : Modric, il Real denuncia l’Inter alla Fifa. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 08:46:00 GMT)