eurogamer

: Il governo brasiliano attacca #Valve: un gioco inciterebbe la violenza contro i candidati alle elezioni - Eurogamer_it : Il governo brasiliano attacca #Valve: un gioco inciterebbe la violenza contro i candidati alle elezioni - cecesimioni : RT @FondazioneAVSI: #Brasile 500venezuelani al giorno varcano il confine, @AVSIBrasil è con @Refugees in 3 strutture a Boa Vista per assist… - edumaestra : RT @FondazioneAVSI: #Brasile 500venezuelani al giorno varcano il confine, @AVSIBrasil è con @Refugees in 3 strutture a Boa Vista per assist… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) In questi giorni si sta alzando l'ennesimo polverone legato ai giochi politicamente scorretti, questa volta lo scandalo riguarda le elezioni politiche brasiliane.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ilin questione è Bolsomito 2k18, un semplice beat 'em up in pixel art dove il giocatore ha il compito di liberare il mondo dai "mali del comunismo."Chi ha giocato al titolo lo descrive come "un incitamento allapersone di colore, donne, LGBT e persone ed elettorato di sinistra. " Read more…