Il gol e Stefan Schwoch | questione di feeling

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Bomber di provincia ma protagonista anche con il Napoli. Un brutto cliente per qualsiasi difesa dio Ravaglia Figuriamoci se la casa in cui abito e dal cui salotto sto scrivendo queste righe, non si affacciava su uno stadio. Affetto da calciofilia patologica, dal mio balcone si poteva godere soltanto di una visuale così. La pioggia di questi giorni ha lasciato spazio a un pallido sole e i fari di quello stadio svettano là in fondo, lontani e fieri. Riesco a vederli dalla mia finestra. Come possono non riaffiorare i ricordi? È lì che ho visto le mie prime partite allo stadio. È lì che ho visto passare calciatori sconosciuti o quasi che un giorno sarebbero diventati qualcuno. Girone A della serie C1 (altro che “Lega Pro”!), settembre 1995. Il Ravenna viene da una stagione dentro cui ha trovato veleno nella coda, perdendo i play-off promozione contro la Pistoiese, nel ...