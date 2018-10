Il dramma | a 12 anni è malato e costretto a vivere in un garage con i genitori e i

Il dramma di Antonella Elia : “Ho abortito a 26 anni. Oggi mi pento” : Antonella Elia racconta il suo rimpianto più grande: un aborto effettuato quando aveva 26 anni. All’epoca la showgirl conduceva La Corrida con Corrado ed era all’apice del successo. Non aveva però una relazione stabile e il padre del bambino era una persona con cui non avrebbe potuto costruire un futuro. Per questo decise di abortire, ma Oggi si pente di quella scelta. “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai ...

Anziano adescava ragazzine di 15 anni - drammatico confronto con una madre alle Iene : 'Mi spiace, sono profondamente dispiaciuto' . Così in un servizio delle Iene della puntata di domenica 7 ottobre un uomo di 70 anni che adescava ragazzine di 15 anni per portarle nel bosco a fare ...

Muore a 15 anni per un panino : la decisione della catena di fast food dopo il dramma di Natasha : Natasha Ednan-Laperouse, una quindicenne londinese, è morta nel 2016 per choc anafilattico: aveva mangiato un panino col sesamo, al quale era allergica, acquistato prima di imbarcarsi all'aeroporto di Heathrow in uno dei locali della catena Pret a Manger. La catena di fast food d'ora in poi elencherà tutti gli ingredienti anche sul cibo prodotto in loco.Continua a leggere

dramma sullo scuolabus - bimbo di 3 anni dimenticato : ritrovato morto 7 ore dopo : Per oltre sette ore nessuno si è accorto del piccolo che si era addormentato all'interno del mezzo. Il Dramma scoperto solo quando l'autista è andato a riprendere lo scuolabus nel primo pomeriggio per il giro di ritorno. Il 44enne è stata fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio colposo.Continua a leggere

Resta paralizzata a 23 anni. dramma sotto gli occhi del fidanzato : che è successo : Una disgrazia. Un incidente bruttissimo, spaventoso, che ha lasciato paralizzata Christina Vithoulkas, 23 anni, giovane pilota di Freestyle Motocross. Christina è rimasta vittima di una caduta fatale durante alcune prove in moto. È successo tutto sabato scorso, quando la 23enne era impegnata in alcuni salti lungo un percorso a Barmera, nella regione del Riverland , nell’Australia del sud. La ragazza ha perso immediatamente i sensi ...

dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Morbillo - altri due morti in Sicilia : erano adulti (29 e 51 anni) non vaccinati - tutti i dettagli sul “dramma dell’ignoranza” : In tutta Italia, dall’inizio del 2018, i casi di Morbillo sono 2248, secondo un trend che fa registrare una diminuzione generale dei casi in tutto il Paese. L’ultimo bollettino della sorveglianza integrata Morbillo-rosolia, diffuso dall’Istituto superiore di sanità, registra però due morti fra pazienti adulti. Due persone di 29 e 51 anni, decedute in Sicilia, rispettivamente nei mesi di giugno e maggio, in prossimità del picco ...

Torino - dramma in metropolitana : scivola sulle scale mobili - Alvaro cade e muore a 29 anni : La vittima si chiamava Alvaro Gosswieler e frequentava ingegneria civile al Politecnico del capoluogo piemontese. Stava andando ad una festa con degli amici quando è caduto dalla scala mobile della metropolitana. In base alle testimonianze, pare che il 29enne poco prima della caduta si fosse seduto per gioco sulla guida della scala mobile.Continua a leggere

Lory Del Santo - altro dramma Il figlio di 19 anni si è ucciso E lei : «Vado lo stesso al Gf Vip Sarà una terapia» Foto |Video : Lory Del Santo aveva già perso in modo tragico il figlio avuto da Eric Clapton. Ora lei vuole comunque partecipare al «Grande Fratello Vip»: «Potrebbe essere una terapia»

dramma in hotel - bimbo di 4 anni scivola nella piscina e muore annegato : Il piccolo Presley Stockton è stato rinvenuto nella piscina già esanime. Nonostante i tentativi di rianimazione dei presenti e poi dei soccorsi medici, purtroppo non ce l'ha fatta, era in vacanza con la famiglia da poco più di 24 ore.Continua a leggere

Perde 120 kg - ma non è felice. Peggiora di giorno in giorno - poi il dramma. Aveva 37 anni : Voleva dimagrire, tornare in forma, e c’era riuscita. Kelly Burndred, 37 anni, dopo essere arrivata a pesare 190 chili, ne Aveva persi ben 120. Era quindi tornata magra, dopo l’operazione di bypass gastrico a cui si era sottoposta nel 2015, ma era tutt’altro che felice. Il suo nuovo corpo snello non le ha portato la soddisfazione e la gioia che Aveva tanto desiderato, come racconta oggi il marito, Gareth Burndred, di ...

Figli disabili uccisi dalla mamma a Mandas - drammatico retroscena : tre anni fa intossicati dai farmaci : La notizia oggi, una donna che uccide a Mandas i suoi due Figli 40enni disabili e allettati, e poi punta il fucile da caccia contro di sè tentando il suicido, è una delle pagine più nere della cronaca sarda. Il paese è sgomento, la notizia ha scosso tutti. La famiglia era nota e benvoluta. E c'è un particolare che fa pensare ancora di più che forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare. ...

dramma a Taranto : morta la bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere

Lo hanno cercato per un giorno intero - poi la drammatica (e orribile) verità. ‘Salva’ la sorellina di due anni : Un’intera comunità sotto choc. Sono state ore di speranza, di apprensione e di continue ricerche. L’epilogo finale di questa triste storia e i retroscena aberranti lasciano tanto amaro in bocca. Domenica pomeriggio, intorno alle ore 17 locali, in una cittadina nei pressi di Las Vegas l’allarme: Daniel Theriot, bambino di 3 anni, è scomparso. Di lui non c’è più alcuna traccia: si è volatizzato nel nulla. A denunciare la ...