Il DEF passa l' esame delle Camere

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il Senato e la Camera approvano a maggioranza la risoluzione inerente il documento di economia e finanza portato avanti da Movimento Cinque Stelle e Lega, che tra le tante cose prevede la quota 100, l'abolizione della Legge Fornero e la flat tax per la parte leghista e la concessione del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia invece del Movimento Cinque Stelle. Il Senato ha approvato con 161 voti favorevoli e 109 contrari. Per quanto riguarda invece i numeri alla Camera questi sono stati 331 a favore e 191 contrari. I punti più spinosi del Def Il Def approvato dal Governo presenta ad ogni modo numerose criticità. Tra queste troviamo l'innalzamento del rapporto tra deficit e PIL. Un rapporto che il Governo Gentiloni concordò con l'Europa all'1,8 % ed ora salito invece al 2,4 % per poter mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Previsto un probabile rinvio per il reddito ...