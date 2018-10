Il Chelsea contro i tifosi razzisti | corsi di recupero e visite ad Auschwitz

Chelsea - Abramovich contro i tifosi razzisti : chi sbaglia fa visita ad Auschwitz : Vietato dimenticare la storia, pagine tragiche come quelle che hanno macchiato il Novecento. Il riferimento è all' Olocausto dalle milioni di vittime causate dal nazismo, genocidio della popolazione ...

Chelsea da impazzire - dominio anche contro il Southampton : i Sarri Boys regalano spettacolo [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

L’ex Chelsea Mutu perde il ricorso contro la maxi multa dei londinesi : L’ex calciatore rumeno Adrian Mutu ha perso la causa intentata contro il Tribunale arbitrale sportivo per una multa di 17 milioni inflittagli dal Chelsea per essere risultato positivo all’anti-doping. Mutu aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo affermando che il Tribunale sportivo, e in particolare due dei suoi membri, non erano stati imparziali. Secondo il calciatore inoltre la multa, a causa del suo ammontare, ...

Il Chelsea regala spettacolo ma viene beffato nel finale : pareggio contro il Liverpool [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Il Chelsea regala spettacolo ma viene beffato nel finale : pareggio contro il Liverpool [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

D. Costa contro Conte : 'Guardate che fine ha fatto. Mi lasciai male col Chelsea per colpa sua' : Una cosa è certa: Diego Costa e Antonio Conte non si sono lasciati nel migliore dei modi dai tempi del Chelsea. Anzi… Dopo aver vinto insieme la Premier, nel 2017 il rapporto si è incrinato ...

Coppa di Lega inglese - il Chelsea di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Abramovich colluso con la criminalità organizzata? Le accuse gravissime contro il Presidente del Chelsea : Roman Abramovich nei guai? Dopo il diniego del permesso di residenza in Svizzera, spuntano particolari inquietanti sulla possibile vita ‘segreta’ del Presidente del Chelsea Dopo mesi dal rifiuto della residenza di Roman Abramovich in Svizzera, viene a galla il perchè del ‘no’ rifilato ad uno degli uomini più ricchi del mondo dal comune del villaggio alpino di Verbier. Secondo il giornale britannico ‘The ...

Chelsea - pari senza reti contro West Ham : ANSA, - LONDRA, 23 SET - Primi punti persi per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, che finora erano erano a punteggio pieno, 5 vittorie in altrettanti incontri,, hanno infatti chiuso senza reti il ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Chelsea - Sarri non perde il vizio : sigarette - spente - in panchina nel derby contro l'Arsenal : No, non le ha fumate. Le sue sigarette sono rimaste lì, in panchina, nel loro pacchetto e con l'accendino poggiato sopra. Inutili nel concreto ma utili forse anche un po' per la scaramanzia. Perché ...

Chelsea pazzesco - Sarri è uno spettacolo : gol ed emozioni contro l’Arsenal [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Chelsea - Willian contro Conte : "Con lui non sarei rimasto" : Reduce dalla vittoria sull'Huddersfield, il brasiliano si mostra entusiasta del gioco di Sarri e non risparmia la stoccata all'ex mister Antonio Conte

Ufficiale Courtois al Real Madrid - Kovacic come contropartita al Chelsea : Milan beffato - i dettagli dell’operazione : Thibaut Courtois è un nuovo giocatore del Real Madrid, nell’affare con il Chelsea è compreso il prestito di Kovacic: beffato il Milan che puntava al centrocampista croato Ad un giorno dalla chiusura del calciomercato in Premier League il Chelsea piazza due colpi. In mattinata il pagamento della clausola rescissoria di Kepa, ben 80 milioni, ha regalato a Sarri un nuovo portiere. Via libera dunque per l’addio di Courtois che si è ...