Il carabiniere confessa | così abbiamo pestato Cucchi

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintezionale chiama in causa i due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Stefano Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpi di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Uno dei cinque militari imputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito i fatti di quella notte "chiamando in causa" i colleghi. Si tratta della prima ammissione di responsabilità al processo bis per la morte di Cucchi.Continua a leggere