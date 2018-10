Il cane lo attacca e gli mangia il pene e i testicoli | 22enne è grave in ospedale

Attaccata da 2 rottweiler mentre passeggia col suo cane - l’animale sbranato : La donna in pochi attimi si è vista piombare addosso i due grossi cani che si sono fiondati sull'esemplare di levriero che aveva al guinzaglio arrivando a sbranarlo. Il proprietario dei due rottweiler , un 37enne, è stato denunciato dai carabinieri per omessa custodia di animali.Continua a leggere

Calgary - cane attacca nipotina di 2 anni - padrona muore per salvarla : Terribile aggressione da parte di un pitbull, avvenuta lo scorso sabato nella località di Langdon, ad una trentina di chilometri circa da Calgary (Canada). Si tratta in realtà di un doppio assalto, avvenuto senza alcuna motivazione apparente, almeno stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti tra i parenti delle due vittime, riunitisi per una cena in famiglia. Di punto in bianco il cane avrebbe puntato una bimba di soli due anni e mezzo, ...