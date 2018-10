IKEA | ERRORE ALLA CASSA AUTOMATICA | ARRESTATI PADRE E FIGLIA Minacciati con il taser

IKEA - padre e figlia arrestati per un errore alla cassa self service : I due avevano preso dagli scaffali insieme ad altra merce, dei barattoli già chiusi ma non avevano capito che anche i coperchi avevano un loro prezzo a parte. Son stati fermati d alla sicurezza alla cassa ma nonostante le scuse e l'offerta di ripagare subito la piccola differenza di prezzo, sono finiti in cella con l'accusa di furto.Continua a leggere

IKEA - arrestati padre e figlia : errore alla cassa self service/ "Trattati come due ladri" : ecco cos'è successo : Ikea, arrestati padre e figlia: errore alla cassa self service. "Trattati come due ladri", arrivano le scuse dell'azienda: ecco cos'è successo in Francia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:17:00 GMT)