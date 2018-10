Icardi letale | Handanovic decisivo | l' Inter non brilla | ma passa a Ferrara | le pagelle

Blastingnews

: Spero che prima o poi #Spalletti trovi la quadra per far giocare l'#Inter con 2 punte. Dopo pochi minuti che… - CescInt95 : Spero che prima o poi #Spalletti trovi la quadra per far giocare l'#Inter con 2 punte. Dopo pochi minuti che… - Queen_Mary_Na : CAMBIASSO SPOSAMI. Finalmente, quel che dico da sempre. Chiedere a una punta (letale in area) di scendere a centroc… - jagpanzer3 : @fralittera @milanointerist E' cambiata la mentalità , questa è una squadra forte a livello caratteriale e il cambi… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Un passo indietro, anzi più di uno nella prestazione rispetto all'ammirata in Champions League VIDEO. Una prova complessivamente mediocre sul campo della Spal VIDEO per la truppa di Spalletti che raccoglie il massimo, tre punti grazie al successo per 2-1 deciso dalla doppietta di, al termine di una gara che gli estensi avrebbero certamente meritato di pareggiare. Le note positive della serata nerazzurra allo stadio 'Mazza' non sono tante, ma la più importante riguarda Maurotornato micidiale ed implacabile e, come spesso avvenuto in questi anni, capace di mascherare con i suoi gol le evidenti lacune di squadra. Sugli scudi anche Samirche salva il risultato con dueventi strepitosi. Sul fronte del segno meno, disastrosa la gara di Miranda al centro della difesa, ennesina prova sottotono di Perisic mentre Keita, al quale è stata concessa ...