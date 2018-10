I Toto arrivano in Italia con 3 concerti

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Si arricchisce il calendario deiestivi: dopo i Muse VIDEO in estateinanche icon il tour che celebra i 40 anni di onorata carriera e che finora ha registrato moltissimi sold out in tutto il mondo. Il “40 Trips Around The Sun Tour“ fara' tappa il 3 luglio a Marostica Vicenza, a Roma il 4 luglio e 5 luglio a Lucca . Dopomemorabili, come il tutto esaurito alla Ziggo Dome di Amsterdam, alla Royal Albert Hall di Londra o negli Stati Uniti al Ryman Auditorium di Nashville, la band continua il tour, uno dei più lunghi della loro carriera, che oltre all'tocchera' moltissimi altri paesi. Attualmente isono in tour negli Stati Uniti fino al 17 novembre: dopodiché si prenderanno una pausa e torneranno a fine dicembre a calcare i palchi in Australia e in Nuova Zelanda, per una serie difino a meta' gennaio. Dopo alcuni ...