I soldi per rivedere la legge Fornero si devono trovare Borghi avverte

Secondo il Governo i soldi per uscire dalla crisi ci sono e... sono i nostri : Il piano di riforme strutturali con cui il Governo intende calmare i mercati finanziari e mettere un giogo allo spread passa...

Anziana madre maltrattata per estorcere soldi : condannato un 67enne :

Quanti soldi ci sono per la flat tax? : Roma, 10 ott., askanews, - Il conto stimato per la flat tax è 'un miliardo e 700 milioni di euro', quindi più dei 600 milioni citati dal ministro dell'economia Tria. A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Avvicinato dai giornalisti a margine della cerimonia, a Spinaceto a Roma, per i 40 anni …

Così gli islamisti usano Amazon per raccogliere soldi : Secondo la società fondata da Jeff Bezos, l'elenco di Amazon Smile sarebbe stato infatti stilato in collaborazione con la Charity Commission , autorità indipendente preposta alla vigilanza sul mondo ...

I fatti vostri - Giancarlo Magalli e la voce pazzesca sul tradimento : soldi - 'può lasciare la Rai per Mediaset' : Un terremoto in Rai : Giancarlo Magalli starebbe valutando l'ipotesi di lasciare viale Mazzini e trasferirsi a Mediaset . Secondo Italia Oggi , il conduttore che mai ha tradito la tv pubblica , anno ...

Nota al Def - i soldi ci sono. Basta risparmiare i 53 miliardi per gli F35 di cui nessuno parla più : Giornalucoli e giornaloni, accodandosi a politici che dovrebbero tacere per sempre, si affannano da settimane a descrivere la manovra finanziaria come ‘disastrosa’, ‘inefficace’, ‘insufficiente’, ‘inappropriata’ (i più benevoli). ‘Ci porterà allo scontro con l’Europa’, ‘lo spread divorerà i risparmi degli Italiani’ e via e via, altre amenità varie. Si mettono in croce i portavoce del Movimento 5 Stelle perché osano volere spendere i 10 miliardi ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : Quota 100 e Quota 41 - non ci sono soldi per entrambe (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 ottobre. Le parole di Cesare Damiano su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 05:57:00 GMT)

Toninelli : 'Anticiperemo i soldi di Autostrade per gli sfollati' : Il ministro delle Infrastrutture anticipa alcuni correttivi al decreto Genova alla vigilia del suo ritorno in città, dove domani incontrerà la Commissaria europea Violeta Bulc e una delegazione degli ...

Sara Affi Fella - quanti soldi ha perso dopo lo scandalo. E Nicola Panico si sfoga : «L'ho fatto per amore» : Sara Affi Fella ha perso migliaia di euro dopo che è scoppiato lo scandalo a Uomini e Donne. Da quando era diventata nota al pubblico televisivo con Temptation Island e poi con il trono,...

A chi vanno - davvero - i soldi per i baby migranti? : Chi è Filomena Albano Libero la defnisce 'boldriniana', indicano una vicinanza politica con l'ex presidente della Camera, ma chi è davvero Filomena Albano? Dal marzo del 2016 ricopre l'incarico di ...

Genova - Toninelli : 'Autostrade rimborserà i soldi per gli sfollati' - : Alla vigilia della sua visita in città, il ministro annuncia che lo Stato anticiperà i soldi per chi ha perso la casa. Poi rivela nuovi correttivi al decreto per la città, tra cui più soldi per ...

McGregor-Numagomedov - quanti soldi guadagnano i lottatori? Il montepremi per la sfida stellare della MMA : Conor McGregor e Khabib Numagomedov sono pronti per affrontarsi nell’attesissimo match che mette in palio la corona mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda la MMA: stanotte (ore 04.00 italiane, diretta streaming su Dazn) andrà in scena l’incontro più atteso dell’ultimo decennio nell’ambito delle arti marziali miste. Si preannuncia una battaglia campale tra due stelle indiscusse di questo sport: da una parte il ...

'Io tra i feriti del Bataclan'. Ma Alexandra va a processo. Ha mentito per ottenere soldi : La cicatrice non si vede quasi più, nascosta dal tatuaggio e dal tempo. In questi anni Alexandra D. ha raccontato che era il segno lasciato sulla sua pelle dal proiettile di un kalashnikov, uno dei ...