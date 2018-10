I precari del nucleare scrivono a Di Maio | “Tuteliamo la sicurezza | con contratti in

Bari - precari assunti senza concorso : blitz della Finanza negli uffici della Regione : In principio furono stagisti, precari, co.co.co, chiamati direttamente a lavorare per la Regione, una trafila lunga che però alla fine li ha portati ad essere assunti senza concorso dallo stesso Ente ...

precari della Regione - al via la procedura per stabilizzare il personale : L'annuncio del governatore Toma. La Giunta ha approvato un Avviso, per la ricognizione del personale contrattualizzato dalla Regione e dagli enti, applicando il Decreto Madia. Oltre ai lavoratori a ...

La delusione di Francesco - insegnante di musica vince il concorso - ma rimane precario : “Tanti come me” : E’ deluso e arrabbiato Francesco, un quarantenne docente precario di Napoli. Diplomato al conservatorio di musica, ha superato il concorso regionale per insegnare nella scuola pubblica. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, però, ha scoperto di essere stato escluso. Un caos amministrativo che, tra ricorsi e sentenze, rischia di mandare in fumo anni di preparazione e i sogni di migliaia di insegnanti precari.Continua a leggere

Scuola - il sindacato tira le somme della sentenza UE sul precariato : Dopo 4 anni dalla causa Mascolo e dalla decisione della Corte di Giustizia europea per mettere fine al precariato , il presidente del sindacato della Scuola Anief, Marcello Pacifico , commenta l' ...

L'effetto del decreto Di Maio : crescono i precari : Roma - Le previsioni economiche non aiutano il governo in carica. Continuano i segnali negativi, ieri ad esempio l'indice Pmi del settore manifatturiero, che anticipa una possibile recessione in Italia. Vanno un po' meglio i dati sull'occupazione che è aumentata ad agosto, grazie soprattutto ai contratti a termine. Circostanza che ha portato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a giudicare negativamente una delle poche buone ...

Scuola - abuso precariato docenti e Ata ultime notizie : cresce l’attesa per l’esito della causa Rossato : C’è grande attesa tra i precari della Scuola per l’esito della causa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori della Scuola, tra docenti e personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul ...

Trapianto di faccia - uno dei medici dell'equipe è un precario che guadagna 2 mila euro lordi al mese : Eccellenza della medicina, tra i protagonisti di un intervento rivoluzionario per l'Italia, eppure precario. Benedetto Longo, 41 anni di Crotone, è stato uno dei chirurghi che...

[La storia] Chirurgo dell'equipe che ha fatto il primo trapianto di faccia su una donna ancora precario : "Prende meno di una colf" : A leggere i giornali che hanno approfondito la toccante vicenda, che pone ancora una volta la nostra sanità all'avanguardia nel mondo, viene fuori tuttavia un fatto incredibile: il secondo team ...

È uno dei chirurghi del primo trapianto di volto in Italia. Ma è ancora precario : Fabio Santanelli è il chirurgo a capo dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva che ha eseguito il primo trapianto di volto in Italia, all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Ma spentasi l'euforia iniziale, a mente fredda quel che rimane è l'amarezza per la mancata gratificazione della sua equipe, confessata in un'intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è alla situazione di uno dei membri della squadra, ...

Sì del Senato - il Milleproroghe ora è legge Mutui - vaccini - precari a scuola : le misure : Il decreto legge Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto l’ok definitivo

Scuola - scadenza contratti precari : richiesto un intervento del MIUR : scadenza contratti precari: la FLC CGIL spiega che con il CCNL 2018 è stato arginato l’incertezza dei contratti “fino ad aventi diritto” ed è stato stabilito che tutti i contratti devono avere un termine, sebbene resti la possibilità di chiudere anticipatamente il contratto in essere, per stipulare quello con il sopraggiunto avente diritto. Tuttavia l’applicazione dell’istituto non risulta uniforme sul territorio nazionale. Una causa sono ...

Scuola - primo sciopero del nuovo anno scolastico/ Ultime notizie - sit-in dei precari davanti al Parlamento : Scuola, primo sciopero del nuovo anno scolastico. Ultime notizie, sit-in dei precari davanti al Parlamento: Anief, "qui per dimostrare che non sono fantasmi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Carrara - al festival Con_vivere le trasformazioni del lavoro nella storia e la sfida dei diritti nell’era della precarietà : I lavori antichi e quelli moderni (e precari), il problema dei working poor e dei giovani disoccupati, i diritti, le sfide dello sviluppo tecnologico. Sono i temi al centro della tredicesima edizione del festival con-vivere, che si terrà a Carrara da giovedì 6 a domenica 9 settembre. “La parola lavoro – spiega il direttore scientifico del festival Remo Bodei – ha assunto nel corso della storia un velo di pessimismo e una patina ...