I miei vinili | la passione musicale di Riccardo Rossi e dei suoi ospiti riparte da Rai3

(Di giovedì 11 ottobre 2018) IIl vintage a volte ritorna. È evidente nella moda così come in tv. Ma quando si parla di musica, al di là dei supporti, le passioni e i gusti sono sempre attuali. Dei classici. Ed è su questo che fa leva I, la nuova trasmissione dicon. Del tutto nuova in realtà solo per la sua collocazione. Dopo essere passata per Sky e Tv8 con le sue precedenti stagioni, sbarca, infatti, in seconda serata sulla tv pubblica, a partire da stasera alle 23.10., che nasce attore negli anni Ottanta e poi nel tempo si è dedicato al doppiaggio e al teatro principalmente, entusiasta di questa esperienza da conduttore e del cambio di rete, ha rivelato in un’intervista a Il Tempo: “Ho una collezione di, sono un fan della musica da quando ero ragazzino e seguivo i programmi di Gianni Boncompagni. Questo programma un po’ corona un ...