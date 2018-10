I Medici 2 | i segreti della stagione dedicata a Lorenzo Il Magnifico

gqitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) È giunto il momento di tornare nella Firenze rinascimentale de I, con la serie tv internazionale (nata da una coproduzione tra Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions) a loroche tornerà sugli schermi di Rai 1 dal 23 ottobre, con un’anteprima dei primi due episodi prevista su Raiplay per il 16 ottobre. E dopo aver messo al centro Cosimo De’(interpretato da Richard Madden), questa secondasi sposta vent’anni avanti per raccontare il periodo legato a suo nipoteIl, che avrà il volto di Daniel Sharman (già conosciuto grazie a serie come Teen Wolf, The Originals e Fear the Walking Dead). «Nella serie emergono la forza e la bellezzastoria di questo paese» – ha dichiarato il giovane attore britannico alla stampa – «Ho cercato di far emergere il lato più umano di ...