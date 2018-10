“I figli ti invecchiano” Tra ironia ed emozione | il monologo di Mastandrea a Epcc che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Gioie e dolori della paternità, per una volta lontani dalla retorica che normalmente permea qualsiasi discorso legato al diventare genitori. Fra gli attori più amati del cinema italiano, con un toccantefirmato da Mattia Torre Valeriosua teatro (in onda ogni martedì su Sky Uno), lo show di Alessandro Cattelan, ha emozionato e commosso, tanto da diventare virale sul web. Il pubblico in studio e quello a casa hanno mostrato di aver apprezzato particolarmente il testo e l’interpretazione dell’attore romano, più volte vincitore del David di Donatello L'articolo “Iti invecchiano”. Traed, ildiche racconta gioie e dolori della paternità proviene da Il Fatto Quotidiano.