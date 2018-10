' I figli ti invecchiano' | lo straordinario monologo di Mastandrea che ci fa ridere | e

“I figli ti invecchiano”. Tra ironia ed emozione - il monologo di Mastandrea a Epcc che racconta gioie e dolori della paternità : gioie e dolori della paternità, per una volta lontani dalla retorica che normalmente permea qualsiasi discorso legato al diventare genitori. Fra gli attori più amati del cinema italiano, con un toccante monologo firmato da Mattia Torre Valerio Mastandrea su Epcc a teatro (in onda ogni martedì su Sky Uno), lo show di Alessandro Cattelan, ha emozionato e commosso, tanto da diventare virale sul web. Il pubblico in studio e quello a casa hanno ...